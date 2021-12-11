По оценкам медиков Великобритании, новый вариант коронавируса «Омикрон» может стать доминирующим в стране уже к середине декабря.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Службу здравоохранения Великобритании (HSA).
В отчете, обнародованном ведомством, отмечается, что «Омикрон» передается гораздо быстрее, чем остальные штаммы.
— Мы снова призываем всех, у кого есть такая возможность, сделать прививку бустерной дозой вакцины, — заявила в связи с этим глава HSA Дженни Гаррис.
Уточняется, что по состоянию на 8 декабря в Британии было подтверждено 568 случаев заражения Омикроном, тогда как неделей ранее — всего два.
В HSA подчеркивают, что при сохранении подобной тенденции к концу декабря в стране может быть около 1 миллиона инфицированных. В то же время в ведомстве замечают, что сейчас любые исследования базируются на малом числе случаев, поэтому рано делать окончательные выводы, касающиеся опасности нового «Омикрон»-штамма.
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может оказать серьезное влияние на ход пандемии коронавируса. В настоящее время трудно оценить, каким именно будет это влияние.
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По оценкам медиков Великобритании, новый вариант коронавируса «Омикрон» может стать доминирующим в стране уже к середине декабря.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Службу здравоохранения Великобритании (HSA).
В отчете, обнародованном ведомством, отмечается, что «Омикрон» передается гораздо быстрее, чем остальные штаммы.
— Мы снова призываем всех, у кого есть такая возможность, сделать прививку бустерной дозой вакцины, — заявила в связи с этим глава HSA Дженни Гаррис.
Уточняется, что по состоянию на 8 декабря в Британии было подтверждено 568 случаев заражения Омикроном, тогда как неделей ранее — всего два.
В HSA подчеркивают, что при сохранении подобной тенденции к концу декабря в стране может быть около 1 миллиона инфицированных. В то же время в ведомстве замечают, что сейчас любые исследования базируются на малом числе случаев, поэтому рано делать окончательные выводы, касающиеся опасности нового «Омикрон»-штамма.
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может оказать серьезное влияние на ход пандемии коронавируса. В настоящее время трудно оценить, каким именно будет это влияние.