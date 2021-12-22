В Николаеве с 1 февраля 2022 года повысятся тарифы на вывоз бытовых отходов.

Соответствующее решение было утверждено на заседании исполкома в среду, 22 декабря.

В Николаеве состоялся конкурс на определение исполнителя услуг по обращению с ТБО. Согласно результатам, Корабельный район будет обслуживать КП «Обрий», Центральный, Ингульский и Заводской — КП «Николаевкоммунтранс». Предприятия-победители выполнили расчет стоимости услуг по вывозу мусора.

Рост тарифа КП «Николаевкоммунтранс» составит — для многоэтажек на 17%, для частного сектора — на 8%. В КП «Обрий - ДКП» — для многоэтажек цена возрастет на 10%, частный сектор — на 1,4%.

В проекте решения учтены распределение тарифов для вывоза крупногабаритного, ремонтного мусора и жидкого мусора.

Тарифы:

КП «Николаевкоммунтранс»:

вывоз твердых бытовых отходов – 133,60 грн/куб.м;

вывоз крупногабаритных отходов – 158,99 грн/куб.м;

вывоз строительных отходов – 158,99 грн/куб.м;

вывоз жидких отходов – 308,80 грн/куб.м;

КП «Обрий - ДКП»:

вывоз твердых бытовых отходов – 131,28 грн/куб.м;

вывоз крупногабаритных отходов – 271,57 грн/куб.м;

вывоз строительных отходов – 242,17 грн/куб.м;

вывоз жидких отходов – 233,52 грн/куб.м;

Ранее сообщалось, что на конец июля текущего года задолженность населения Николаевской области за полученные жилищно-коммунальные услуги составила 806 миллионов 800 тысяч гривен.