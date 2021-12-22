В Николаеве с 1 февраля 2022 года повысятся тарифы на вывоз бытовых отходов.
Соответствующее решение было утверждено на заседании исполкома в среду, 22 декабря.
В Николаеве состоялся конкурс на определение исполнителя услуг по обращению с ТБО. Согласно результатам, Корабельный район будет обслуживать КП «Обрий», Центральный, Ингульский и Заводской — КП «Николаевкоммунтранс». Предприятия-победители выполнили расчет стоимости услуг по вывозу мусора.
Рост тарифа КП «Николаевкоммунтранс» составит — для многоэтажек на 17%, для частного сектора — на 8%. В КП «Обрий - ДКП» — для многоэтажек цена возрастет на 10%, частный сектор — на 1,4%.
В проекте решения учтены распределение тарифов для вывоза крупногабаритного, ремонтного мусора и жидкого мусора.
Тарифы:
КП «Николаевкоммунтранс»:
КП «Обрий - ДКП»:
Ранее сообщалось, что на конец июля текущего года задолженность населения Николаевской области за полученные жилищно-коммунальные услуги составила 806 миллионов 800 тысяч гривен.
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В Николаеве с 1 февраля 2022 года повысятся тарифы на вывоз бытовых отходов.
Соответствующее решение было утверждено на заседании исполкома в среду, 22 декабря.
В Николаеве состоялся конкурс на определение исполнителя услуг по обращению с ТБО. Согласно результатам, Корабельный район будет обслуживать КП «Обрий», Центральный, Ингульский и Заводской — КП «Николаевкоммунтранс». Предприятия-победители выполнили расчет стоимости услуг по вывозу мусора.
Рост тарифа КП «Николаевкоммунтранс» составит — для многоэтажек на 17%, для частного сектора — на 8%. В КП «Обрий - ДКП» — для многоэтажек цена возрастет на 10%, частный сектор — на 1,4%.
В проекте решения учтены распределение тарифов для вывоза крупногабаритного, ремонтного мусора и жидкого мусора.
Тарифы:
КП «Николаевкоммунтранс»:
КП «Обрий - ДКП»:
Ранее сообщалось, что на конец июля текущего года задолженность населения Николаевской области за полученные жилищно-коммунальные услуги составила 806 миллионов 800 тысяч гривен.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак