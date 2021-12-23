Регуляторы здравоохранения США дали разрешение на выпуск и применение таблеток Paxlovid против COVID-19 Pfizer.

Об этом сообщает The Associated Press.

Одобрение произошло тогда, когда в США растет количество случаев, госпитализаций и смертей из-за очередной волны коронавируса, которая может привести к переполнению больниц.

Препарат Paxlovid является пока самым быстрым способом лечения COVID-19 на ранней стадии.

Ожидается, что вскоре получит разрешение для применения и противовирусная таблетка от Merck.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) позволило препарат Pfizer для взрослых и детей в возрасте от 12 лет с положительным тестом на COVID-19 и ранними симптомами, поскольку таблетки Paxlovid оказались эффективными только при условии применения в течение пяти дней после появления симптомов коронавируса.

Сейчас Pfizer имеет 180 тысяч курсов лечения, доступных по всему миру.

Правительство США согласилось приобрести достаточное количество Paxlovid для лечения 10 миллионов человек, и оно будет предоставляться пациентам бесплатно.

Pfizer утверждает, что в следующем году планирует произвести 80 миллионов курсов по всему миру по контрактам с Великобританией, Австралией и другими странами.

Напомним, компания Pfizer Inc (PFE.N) заявила, что окончательный анализ ее противовирусной таблетки от COVID-19 показал почти 90%-ную эффективность в предотвращении госпитализации и смерти пациентов с высоким риском. Последние лабораторные данные свидетельствуют, что препарат действенен и против нового штамма коронавируса «Омикрон».