В Украине за минувшие сутки, 28 декабря, подтвердили 5454 случая коронавируса, умерли 307 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 1153 человека, летальных случаев — 307, выздоровели — 12 352. Протестировали за вчера методом ПЦР — 33 039 человек, методом ИФА — 6256, экспресс-тестами — 36 700.

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1113), Одесской (642) и Донецкой (443) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 654 690 человек, выздоровели — 3 449 880, летальных случаев — 95 412.

Напомним, 27 декабря в Николаевской области зафиксировали 18 новых подтвержденных случаев COVID-19.