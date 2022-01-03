Михаил Димитров, фото NikLife

В понедельник, 3 января, скончался Михаил Федорович Димитров — кандидат философских наук, профессор, декан МНАУ, многолетний начальник управления семьи и молодежи, а также управления культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный по вопросам защиты украинского языка Тарас Креминь.

Михаил Димитров родился 30 апреля 1956 года в селе Лесное Тарутинского района Одесской области. Окончил Белгород-Днестровское педучилище, николаевский факультет Киевского государственного института культуры. Михаил Димитров много лет работал в Николаевской облгосадминистрации. Сначала на должности начальника управления по делам семьи и молодежи, а после был назначен начальником управления культуры. Также он работал в Николаевском национальном аграрном университете, потом снова вернулся в управление культуры.

— Мы были с ним знакомы лет 30. Он дружил с папой, был частым гостем николаевских журналистов, музейщиков, театралов, педагогов. Голос, юмор, сияющие глаза, остроумные шутки, профессионализм и талант... — написал Тарас Креминь.

Он поделился воспоминаниями о том, как Михаил Димитров помогал во время Революции Достоинства, организовывал взаимодействие власти и жильцов разрушенной взрывом многоэтажки на Намыве. Также Тарас Креминь отметил и его вклад в сохранение сети культурных учреждений области.

— Хочу отметить, что на этой его нелегкой должности, которую иногда называют министерством праздника, нелегко. Ведь это — сотни коллективов домов и дворцов культуры, библиотек, музеев по всей области. А еще — музучилище, колледж культуры, мемориалы и комплексы, наши славные театры, и везде нужно не только оперативное вмешательство, а деньги на своевременную плату, ремонты, инвентарь. Искренние соболезнования жене Тамаре, дочери Екатерине и сыну Михаилу, друзьям и близким Михаила Федоровича... — отметил омбудсмен.

Редакция НикВести выражает соболезнования родным и близким Михаила Федоровича Димитрова.