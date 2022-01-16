Пивной магазин «Дрофа», который ранее располагался на проспекте Центральном в Николаеве, не выполнил обещание посадить новые ели взамен тех, что были срезаны до половины ствола.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В настоящее время, магазин сменил помещение и продолжил работу в другой части города, о чем проинформировала «Південна Степова Броварня «Дрофа» в Facebook.

Заведение на проспекте Центральном открылось в мае прошлого года и сразу угодило в скандал. Горожане тогда возмутились «варварской» обрезкой елей. Осенью на их месте должны были высадить новые голубые ели.

Тогда руководство сети магазинов объяснило, что это была якобы санитарная обрезка, а деревья привели к общему виду «по совету спецов».

— Хотели убрать и посадить новые, красивые. Спецы посоветовали осенью, вторая половина. При жаре лучше не садить. Сейчас привели к общей форме, — рассказал учредитель.

Однако сегодня можно увидеть, что новые деревья высажены не были.

Напомним также, что экологи привлекли к административной ответственности владельцев магазина за спил елей.