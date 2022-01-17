В 2022 году в Николаеве собираются начать реставрировать отрезок улицы Набережной от понтонного моста до Московской.

Как пишут НикВести, в бюджете города на реализацию проекта в этом году заложили 3 миллиона гривен.

Торги на реконструкцию проводились еще в 2019 году, однако работы были отложены из-за отсутствия финансирования. Тогда в тендере победило ООО «ІТЦ Миколаївбуд». Общую стоимость работ определили в сумме 8 миллионов 149 тысяч 751 гривны.

Помимо реконструкции брусчатки и территории вокруг нее, проектом предусмотрен ремонт части нижней Набережной, частичное берегоукрепление и реконструкция пространства «Понтон» и территории около него.

Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков в комментарии корреспонденту НикВести рассказал, что планируется реставрация брусчатки и создание зон для велосипедистов и пешеходов.

— Есть общее виденье — брусчатку не уничтожать, а реставрировать, и сам спуск оставить в брусчатке. Вместе с тем предусмотреть возможность велоструктуры и пешеходной зоны. Потому что сейчас пешеходам там негде пройти. Там Набережная в ужасном состоянии, поэтому планируется сделать реконструкцию, — сказал Виталий Луков.

Он добавил, что заводскую стену трогать не будут — ее реставрация обошлась бы в гораздо большую сумму.

— Стена в более-менее нормальном состоянии. Если за нее браться — это бешенные деньги. Тем не менее, она не аварийная, — отметил он.

Отметим, что стена судостроительной верфи является памяткой архитектуры национального значения XIX века.

Напомним, с идеей восстановить брусчатку на Набережной вдоль стены судостроительной верфи в мае 2018 года выступилоАгентство развития Николаева.

Напомним, в мае 2018 года стало известно, что в Николаеве планируют восстановить брусчатку на Набережной вдоль стены.

В августе 2018 года Департамент ЖКХ Николаевского городского заплатил 170 тысяч гривен за демонтаж старого асфальтового покрытия и восстановление брусчатки на Набережной вдоль стены судостроительной верфи.



