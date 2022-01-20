В Украине за минувшие сутки, 19 января, заразились коронавирусом 18 тысяч 479 человек, умерли — 131.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине госпитализировали 2151 человека, летальных исходов — 131, выздоровели — 4 446. Протестировали методом ПЦР — 61 642 человек, методом ИФА — 7982, экспресс-тестами — 41 513.

Больше всего новых заражений за сутки в Ивано-Франковской области (2777), Львовской области (1440), Киеве (1409), Тернопольской области (1145), Одесской области (1137).

За все время пандемии в Украине заболели 3 799 382 человека, выздоровели — 3 571 782, летальных случаев — 98 843.