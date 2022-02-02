Харьковский сурок Тимка ІІІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина, не увидел своей тени, когда его достали из домика в День сурка.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

— Несмотря на то, что Тимка не увидел своей тени, весна будет достаточно нестабильной. Нас ждут температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной, — объяснила хранительница сурка Надежда Токарская.

Животное также выбрало блюдо-антистресс. Ему предложили на выбор борщ с пампушками, вареники с луком и сало с черным хлебом, чесноком и зеленью. Сурок не задумываясь побежал к салу.

День сурка на биостанции ХНУ им. Каразина отмечают с 2004 года. До Тимки ІІІ прогнозированием занимался его отец, Тимка ІІ. Он предсказал погоду семь раз, после чего ушел на заслуженный отдых. До этого сурком-метеорологом был Тимка І.