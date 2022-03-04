В условиях войны Николаевский областной центр онкологии продолжает указывать услуги пациентам, график его работы нужно уточнять.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Отмечается, что заведения здравоохранения, заключившие договоры с Национальной службой здоровья Украины о медобслуживании по направлению онкология, продолжают оказывать услуги.

— В Николаевской области это Николаевский областной центр онкологии (+380 95 683 48 99). Информацию о режиме работы заведения и перечне услуг, которые предоставляет заведение, можно получить по телефону у контактного лица заведения здравоохранения или в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77, — пишут в публикации.

Кроме того, список больниц и номеров для телефонной связи можно найти по ссылке. Оперативную информацию о работе учреждений здравоохранения и оказании медицинских услуг, в которых нуждаются пациенты с онкозаболеваниями, можно отслеживать на телеграмм-каналах «БФ Inspiration family support», «Афіна. Жінки проти раку».