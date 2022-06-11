На улицах Николаева появились рекламные щиты в поддержку Херсона и слоганом «Тримамаємо зв’язок».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Изображение на билбордах сделано по мотивам иллюстрации художника Никиты Титова. Несколько букв надписи сливаются в руки, держащие друг друга. Никита Титов нарисовал ее после того, как в Херсоне отключили украинских мобильных операторов.

Отметим, что завтра, 12 июня, страна-агрессор отмечает День России. Ранее захватчики заявили, что собираются праздновать его на оккупированных территориях Украины.

Также сегодня в Херсоне начали выдавать паспорта Российской Федерации, сообщает российское издание ТАСС. Однако из всех жителей города за паспортами пришло всего 23 человека.

Среди желающий получить российский паспорт оказался и коллаборант, а также бывший мер города Владимир Сальдо.

В комментарии российскому изданию коллаборант назвал получение паспорта страны-агрессора историческим событием.