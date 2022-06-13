С конца мая николаевцев бесплатно кормит всемирно известная организация World Central Kitchen, основанная испанско-американским шеф-поваром Хосе Андресом.

НикВести пообщались со звёздным кулинаром — он рассказал о миссии своей команды, дальнейших планах работы в области и вере в победу Украины.

Хосе Андрес является владельцем сети ресторанов в США, обладателем нескольких Мишленовских звёзд, другом президента Соединенных штатов Джо Байдена и дважды попадал в топ самых влиятельных людей по версии «Time».

В 2010 году он основал некоммерческий проект World Central Kitchen, обеспечивший едой жертв землетрясения в Гаити. Впоследствии World Central Kitchen разрослась до известной мировой организации, занимающейся питанием населения после стихийных бедствий, успев поработать в Доминиканской Республике, Никарагуа, Перу, Камбодже и Кубе.

С первых часов полномасштабного вторжения Российской Федерации команда шеф-повара помогает украинцам и сегодня представлена в примерно 200 населенных пунктах.

Сейчас Хосе Андрес планирует открыть еще одну кухню в Черноморке вместе с николаевским рестораном California Rebuplic — там находится лагерь с переселенцами из Харькова.

Команда проекта в Николаеве

Шеф-повар убежден, что Украина победит Россию — это ему подсказывает многолетний профессиональный опыт.

— У меня много историй. Первая достаточно четкая — я думаю, война будет выиграна, потому что я видел, что украинский военных кормят гораздо лучше, чем российских. Та армия, которую кормят лучше — всегда выигрывает, и я думаю украинское правительство и люди делают очень хорошую работу и заботятся о военных. Это важно. Но еще важнее — это мирные жители, особенно пожилые люди и в сельской местности, — отметил Хосе Андрес.

В то же время он отмечает, что гуманитарная ситуация сложная. У людей нет денег, а во многих городах и селах даже возможности купить продукты.

— Я видел людей, покупавших одно яйцо. Когда ты видишь людей, покупающих одно яйцо — это проблема. Иногда, потому что у банков нет электроснабжения. Опять же, ситуации разные — в Николаеве, в Киеве, или в Буче, не знаю, Чернигов, или где-нибудь в Харькове. Это разные реальности, нет одного решения для каждого, — сказал он.

Работая в Украине, команда World Central Kitchen старается покупать продукты местных производителей, чтобы поддерживать экономику. Если же чего-то не хватает — заказывают на фермах за границей. Также иностранные производители самостоятельно помогают и присылают продукты в Украину.

Отметим, что команда проекта формируется в том числе из местных поваров, а Хосе Андрес поражаетсяих стойкостью.

— Нашу кухню разрушили в Харькове, в нее попали ракетой, но наши люди сумасшедшие, по-хорошему сумасшедшие. Они прямо на следующий день перенесли нашу кухню в другое место и начали готовить. У нас ранило четырех женщин, но на следующий день они уже готовили, я такой: «Вы что сумасшедшие?!». Они замечательные безумные люди, — сказал он.

Хосе Андрес добавляет, что украинцы показали невероятную силу духа всему миру.

— Есть много возможностей бороться на этой войне, я вижу, что Украина говорит ко всему миру. Я действительно надеюсь, что Украина выиграет, она уже выиграла, хотя это стоило стольких жизней, но важно выиграть на всех фронтах. Моральный фронт вы выиграли еще до начала войны. И я думаю, что украинцы показали нам большую силу духа. Все думали, что Киев упадет через 4 дня, но что мы имеем. Все думали, что Харьков упадет, но также — что у нас есть. Я думаю, Украина удивила весь мир, вы, украинцы, стали очень большим примером для мира и для меня, поэтому я здесь, — резюмировал он.

Напомним, что Хосе Андрес привез в город первый в Украине фуд-трак.

Сейчас World Central Kitchen раздает в Николаеве около 4200 порций бесплатных обедов в сутки.