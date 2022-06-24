Во время полномасштабного вторжения России в Украину количество бездомных животных в Николаеве возросло — люди бросают кошек и собак на улице. Волонтеры города кормят их и находят новых хозяев.

Об этом рассказывают в сюжете «Суспільного».

У Анастасии Марципан проживают животные, получившие травмы в результате обстрелов города.

Основной приют — в доме ее матери, рассказывает Анастасия. Там проживают 70 кошек и три собаки. Сама девушка забрала к себе 12 котиков. Она занимается их лечением и поиском хозяев.

— Когда началась война, люди бежали массово, мы раздали все наши переноски. Каких-то животных сдавали нам. Сейчас у меня уже некоторых животных забрали, люди вернулись в город, десять кошек осталось у матери в доме, хозяева которых не планируют возвращаться, да и не слишком спрашивают о своих животных. Недавно я работала с собакой, которой осколком повредило лапу, — рассказала Анастасия Марципан.

Помогает бездомным животным и спортсменка Анна Куркурина. Сейчас в ее доме проживает семь взрослых кошек, семь котят и собака.

— Мы же бесплатно стерилизуем беспризорных животных. Достаем необходимые дорогие лекарства, чтобы безболезненная эта операция была сделана. Это домашние животные, выброшенные во двор, — говорит Анна Куркурина.

Проблема бездомных животных остается актуальной, говорит волонтер. Во время полномасштабного вторжения их количество существенно увеличилось.

— Правильно сейчас закон на обсуждение вынесли. О том, чтобы прекратить размножение, очень много клубов размножения. Мне ежедневно сообщения поступают: «Заберите собаку». Семья приехала откуда-то, переселенцы, уехали. Вот это каждый день. И я считаю, что действительно нужно запретить размножение животных. А всех бездомных мы стерилизуем, — сказала Анна Куркурина.

С едой для животных помогают люди из разных городов Украины и мира, говорит Анна, однако корма все равно не хватает, чтобы прокормить всех бездомных животных Николаевщины.

Напомним, николаевский Центр защиты животных приютил десятки брошенных животных во время войны.