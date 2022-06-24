Во время полномасштабного вторжения России в Украину количество бездомных животных в Николаеве возросло — люди бросают кошек и собак на улице. Волонтеры города кормят их и находят новых хозяев.
Об этом рассказывают в сюжете «Суспільного».
У Анастасии Марципан проживают животные, получившие травмы в результате обстрелов города.
Основной приют — в доме ее матери, рассказывает Анастасия. Там проживают 70 кошек и три собаки. Сама девушка забрала к себе 12 котиков. Она занимается их лечением и поиском хозяев.
— Когда началась война, люди бежали массово, мы раздали все наши переноски. Каких-то животных сдавали нам. Сейчас у меня уже некоторых животных забрали, люди вернулись в город, десять кошек осталось у матери в доме, хозяева которых не планируют возвращаться, да и не слишком спрашивают о своих животных. Недавно я работала с собакой, которой осколком повредило лапу, — рассказала Анастасия Марципан.
Помогает бездомным животным и спортсменка Анна Куркурина. Сейчас в ее доме проживает семь взрослых кошек, семь котят и собака.
— Мы же бесплатно стерилизуем беспризорных животных. Достаем необходимые дорогие лекарства, чтобы безболезненная эта операция была сделана. Это домашние животные, выброшенные во двор, — говорит Анна Куркурина.
Проблема бездомных животных остается актуальной, говорит волонтер. Во время полномасштабного вторжения их количество существенно увеличилось.
— Правильно сейчас закон на обсуждение вынесли. О том, чтобы прекратить размножение, очень много клубов размножения. Мне ежедневно сообщения поступают: «Заберите собаку». Семья приехала откуда-то, переселенцы, уехали. Вот это каждый день. И я считаю, что действительно нужно запретить размножение животных. А всех бездомных мы стерилизуем, — сказала Анна Куркурина.
С едой для животных помогают люди из разных городов Украины и мира, говорит Анна, однако корма все равно не хватает, чтобы прокормить всех бездомных животных Николаевщины.
Напомним, николаевский Центр защиты животных приютил десятки брошенных животных во время войны.
Во время полномасштабного вторжения России в Украину количество бездомных животных в Николаеве возросло — люди бросают кошек и собак на улице. Волонтеры города кормят их и находят новых хозяев.
Об этом рассказывают в сюжете «Суспільного».
У Анастасии Марципан проживают животные, получившие травмы в результате обстрелов города.
Основной приют — в доме ее матери, рассказывает Анастасия. Там проживают 70 кошек и три собаки. Сама девушка забрала к себе 12 котиков. Она занимается их лечением и поиском хозяев.
— Когда началась война, люди бежали массово, мы раздали все наши переноски. Каких-то животных сдавали нам. Сейчас у меня уже некоторых животных забрали, люди вернулись в город, десять кошек осталось у матери в доме, хозяева которых не планируют возвращаться, да и не слишком спрашивают о своих животных. Недавно я работала с собакой, которой осколком повредило лапу, — рассказала Анастасия Марципан.
Помогает бездомным животным и спортсменка Анна Куркурина. Сейчас в ее доме проживает семь взрослых кошек, семь котят и собака.
— Мы же бесплатно стерилизуем беспризорных животных. Достаем необходимые дорогие лекарства, чтобы безболезненная эта операция была сделана. Это домашние животные, выброшенные во двор, — говорит Анна Куркурина.
Проблема бездомных животных остается актуальной, говорит волонтер. Во время полномасштабного вторжения их количество существенно увеличилось.
— Правильно сейчас закон на обсуждение вынесли. О том, чтобы прекратить размножение, очень много клубов размножения. Мне ежедневно сообщения поступают: «Заберите собаку». Семья приехала откуда-то, переселенцы, уехали. Вот это каждый день. И я считаю, что действительно нужно запретить размножение животных. А всех бездомных мы стерилизуем, — сказала Анна Куркурина.
С едой для животных помогают люди из разных городов Украины и мира, говорит Анна, однако корма все равно не хватает, чтобы прокормить всех бездомных животных Николаевщины.
Напомним, николаевский Центр защиты животных приютил десятки брошенных животных во время войны.