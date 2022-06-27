Служба безопасности Украины задержала экс-депутата Николаевского городского совета, который по заданию российский спецслужб разработал концепцию «Николаевской народной республики».

Как сообщили в СБУ, мужчина подготовил документальное, правовое и общественно-политическое обоснование для создания фейковой республики в пределах Николаевской области.

Согласно изъятым у него документам, область должна была сначала заявить о выходе из состава Украины, провозгласив себя «ННР».

Дальше – перейти на русский язык, получить собственные «герб, флаг и гимн», а после «специальной военной операции» РФ заявить о включении в состав России.

Оккупанты пообещали агенту одну из руководящих должностей в случае захвата области.

В настоящее время экс-депутату сообщили о подозрении в государственной измене. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что профессор Николаевского института права Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Шубин на своей странице в Facebook постит запрещенную коммунистическую символику и пропагандирует русский язык и культуру.