Утром, 28 июня, оккупанты ударили ракетами по военному городку 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, к счастья пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Украинская правда.

Он отметил, что сейчас городок полностью пуст. Тем не менее его периодически обстреливают российские войска.

— Сегодня было разрушено одно из зданий. Еще одно было разрушено частично. Таким образом, слава Богу, никто не пострадал — ни гражданские, ни военные, — отметил он.

Напомним, что в марте ракеты оккупантов попали в казарму 79-й бригады. В результате погиблопогибли украинские защитники, многие были ранены.