В Николаеве комендантский час с 5 июля будет начинаться в 23:00, а заканчиваться в 6:00.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

В области также отменили все ограничения на торговлю алкогольными напитками, оставив лишь запрет на продажу спиртного военнослужащим.

Напомним, в предыдущий раз комендантский час послабляли еще весной.