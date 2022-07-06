Лучшая перспектива возобновления подачи питьевой воды в Николаеве — это деоккупация Херсонской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга.

— Лучшая перспектива по восстановлению снабжения питьевой водой — это отвоевание Херсонской области, где идет водозабор из реки Днепр. Все остальные просчитываются, – сказал он.

По его словам, николаевцы обеспечены даже большим количеством питьевой воды, чем фактически потребляют.

— Ситуация сложная. Деньги, выделенные по системе «Питьевая вода» — они потрачены, в том числе, на скважины и работы, которые привели к тому, что питьевая вода у нас есть — в объеме больше, чем потребляет сейчас город. Нам приходится ее развозить, нам помогают волонтеры, – добавил Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что городская власть Николаева рассматривает возможность возобновить работу шахтных колодцев, которые могли бы позволить увеличить объемы чистой воды в городской системе.