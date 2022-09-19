Благодаря Иокогаме 33 мобильных станций для очистки воды поступили в Николаев.

Об этом пишут местные СМИ.

Фильтровальные установки передали на южное направление Украины в связи с загрязнением воды для водопровода. Количества в 33 станции должно хватить на десятки тысяч пользователей.

— После того, как в результате обстрелов Николаев остался без водоснабжения, мы снабдили николаевцев питьевой и технической водой. Сейчас мы привезли в Николаев мобильные станции, которые позволят очистить любую воду и сделать ее пригодной для использования. Они были доставлены в Одессу из города-побратима Иокогама как гуманитарная помощь, - заявил одесский мэр Геннадий Труханов.

Ранее сообщалось, вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое.