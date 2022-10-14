Городские власти Николаева призвали николаевцев приобщиться к онлайн-опросу, результаты которого будут учтены разработчиками нового Генерального плана города.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

— Друзья, напоминаем, что была начата работа по разработке нового генерального плана Николаева. В настоящее время архитекторы анализируют наш город. Чтобы учесть потребности всех николаевцев, проводится опрос. Его разработали иностранные архитекторы, а результаты будут переданы непосредственно фирме-разработчику Генплана, говорится в сообщении.

Опрос доступен по ссылке.

Напомним, в Николаеве планируется разработать новый Генеральный план города, который будет включать концепцию послевоенного восстановления.

Кабмин предложил Бельгии восстановить Николаевскую область.

Ранее Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.

Также Австралия получила запрос от Киева в помощь в восстановлении разрушенных войной Николаевщины и Херсонщины.