По данным на утро среды, 19 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 430 российских солдат. Общее количество потерь росармии с начала вторжения составляет 66 280 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 19.10 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.
Ранее сообщалось, что над Николаевщиной в ночь на 19 октября сбили 12 российских дронов-камикадзе.
По данным на утро среды, 19 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 430 российских солдат. Общее количество потерь росармии с начала вторжения составляет 66 280 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 19.10 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.
Ранее сообщалось, что над Николаевщиной в ночь на 19 октября сбили 12 российских дронов-камикадзе.