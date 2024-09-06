За рік піротехніки виявили на Миколаївщині понад 25 тисяч вибухівок

На сьогодні, 6 вересня, у Миколаївській області піротехніки обстежили 7547 гектари та виявили 25 тисяч 442 вибухонебезпечних предмети.

З 2023 по 2024 роки у Миколаївській області виникли 83 випадки, пов’язані з неправильним поводженням людей зі знайденими вибухонебезпечними предметами, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Ворожий металобрухт позбавив життя 24 людей, в тому числі одну дитину. Постраждало ще 92 особи, з них 8 дітей.

За словами рятувальників, на Миколаївщині працює 12 розрахунків з розмінування — ручне, механізоване, підводне та кінологічне.

Зазначається, що окрім спеціалістів з Миколаївщини допомагають колеги із Запорізької, Одеської, Сумської областей та віднедавна — Чернівецької.

Як зазначають піротехніки, що одним з дієвих методів, який зарекомендував себе — є обстеження територій за допомогою мінно-пошукових собак. З початку роботи кінологічних розрахунків, натренованим малінуа вдалось вже пройти понад 44 гектари і віднайти 245 боєприпасів.

Наразі працює два розрахунки піротехніків з бельгійськими вівчарками Арні, Дереком, Атосом і Альфом.

«Попри масштабну роботу піротехнічних підрозділів ДСНС, Миколаївщина залишається однією із найзамінованіших територій України. Процес уповільнює висока захаращеність ділянок, щільне, хаотичне мінування земель ворогом, який ретельно облаштовував «пастки», — зазначають рятувальники.

Мінно-пошукові собаки на Миколаївщині

У квітні для розмінування населених пунктів Первомайської громади, що на Миколаївщині прибули мінно-пошукові собаки з Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

У ДСНС Миколаївської області розповіли, що дві бельгійські вівчарки Альф та Квад щодня проходять квадрат за квадратом в полі та обстежують його на наявність боєприпасів. Як кажуть кінологи, цей вид розмінування є пасивним, але дієвим, адже однією із ключових особливостей мінно-пошукових собак є їх нюх та здатність завдяки цьому виявляти вибухові речовини навіть ті, що сховані під товстим шаром землі.

За шість днів роботи вони обстежили 3700 квадратних метрів територій Первомайської громади Миколаївського району області та знайшли шість боєприпасів.

За два тижні, собаки обстежили 23 тисяч 300 квадратів територій та виявили 30 одиниць боєприпасів, серед яких артилерійські снаряди та гранатометні постріли.

Кінологи-сапери розповіли «МикВісті», як разом з напарниками — молодими бельгійськими вівчарками Квадом та Альфом обстежують деокуповану територію Миколаївської області. Сапери зазначили, що саме те поле, яке обстежують собаки, довгий час було на лінії зіткнення, тому на цій території знаходять різні види боєприпасів, зокрема протитанкові міни, касетні боєприпаси та артилерійські снаряди.