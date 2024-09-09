Поштова марка «Доброго вечора, ми з України!». Фото: Укрпошта

Марка «Доброго вечора, ми з України» стала найпопулярнішою маркою «Укрпошти» серед випущених за час повномасштабної війни, з точки зору продажів. Завдяки їй компанії вдалося зібрати понад 10 мільйонів гривень, які витратили на допомогу Збройним силам України.

Про це під час спецпогашення нової марки «Міста героїв. Миколаїв» розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, пишуть «МикВісті».

Загалом за час повномасштабної війни від продажу поштових марок вдалося заробити понад 40 мільйонів гривень.

— Марка стала символом спротиву, але краще за все кажуть цифри у понад 40 мільйонів гривень зібраних за рахунок продажу марок на дрони, на техніку, про яку ми навіть не можемо розповідати, на морські дрони. Це не просто марки, це марки, завдяки яким збираються кошти зокрема для ЗСУ. До речі, цікавий факт, найбільш популярна марка з точки зору продажів «Доброго вечора, ми з України». Марка, якої було продано навіть більше ніж першої марки з кораблем. Вона зібрала більше 10 мільйонів гривень, більшість з яких пішли на дрони, — сказав Ігор Смілянський.

Зазначимо, що на марці «Доброго вечора, ми з України!» зображений епізод, який трапився на Миколаївщині: український трактор потягнув танк, покинутий росіянами.

Нагадаємо, у понеділок, 9 вересня, в рамках всеукраїнської акції від «Укрпошти» на Соборній площі у Миколаєві відбулася церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв».