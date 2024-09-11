Ердоган закликав повернути Крим Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: getty images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що окупований Крим має бути повернутий Україні відповідно до міжнародного права.

Про це турецький лідер сказав у відеозверненні до учасників «Кримської платформи» 11 вересня, повідомляє видання Anadolu.

що анексія Криму, яку Туреччина рішуче засуджує з самого початку, ще більше посилила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію.

«Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права» – сказав він.

Реджеп Ердоган також наголосив на важливості захисту безпеки та добробуту кримських татар як одного з пріоритетів зовнішньої політики Туреччини. За його словами, кримські татари мають право жити на своїй рідній землі вільно, безпечно і в мирі.

«Приємно, що в червні, після майже трирічного полону, був звільнений заступник голови Національної асамблеї кримських татар Наріман Джелял. Ми сподіваємося на якнайшвидше звільнення всіх кримських татар, зокрема й братів Асана та Азіза Ахтемових», — додав президент Туреччини.

Крім того, він висловив сподівання на те, що війна в Україні завершиться справедливим і стійким миром, що відповідатиме принципам територіальної цілісності, суверенітету та незалежності країни.

Нагадаємо, що Сполучені Штати попередили Туреччину про можливість запровадження санкцій у разі продовження експорту американської військової техніки до Росії.