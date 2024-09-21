Новий дім для тварин: на 8 Причалі* Миколаєва відбудеться акція прилаштування собак

Виставка-прилаштування собак у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Миколаївців запрошують на акцію-прилаштування собак, яка відбудеться 21 вересня о 16:00 на 8 Причалі*.

Про це повідомляє ГО «Друзі поруч».

Мета заходу — допомогти тваринам знайти нові домівки та зробити Миколаїв містом без бродячих собак, насолодитися приємною атмосферою і провести час із користю.

На заході будуть представлені собаки різного віку — від енергійних цуценят до вже вихованих дорослих тварин. Всі песики пройшли необхідні медичні процедури: їх вакциновано, оброблено від паразитів та стерилізовано. Для кожного учасника акції є можливість знайти собі вірного друга.

«Друзі поруч» регулярно проводять заходи з прилаштування та дарують подарунки відвідувачам.

Виставка-прилаштування собак у Миколаєві. Фото: Друзі поруч Виставка-прилаштування собак у Миколаєві. Фото: Друзі поруч

Виставка-прилаштування собак у Миколаєві. Фото: Друзі поруч Виставка-прилаштування собак у Миколаєві. Фото: Друзі поруч

Нагадаємо, що у Миколаєві у п’ятницю, 16 серпня, відбулася виставка-прилаштування безпритульних тварин від спілки «Друзі поруч». Цього разу на заході було представлено 27 собак, нових господарів знайшли четверо.

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у місті часто. Нагадаємо, що 21 квітня 2024 року відбулася чергова виставка-прилаштування безпритульних тварин. Новий дім знайшли два песики.