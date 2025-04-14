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У Миколаєві перед Великоднем запрацювала «Школа писанкарства»

Писанки. Фото: Суспільне Миколаїв/Юлія ГолокозПисанки. Фото: Суспільне Миколаїв/Юлія Голокоз

Напередодні Великодня у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї знову відкрила двері традиційна «Школа писанкарства», яка діє вже 24 роки поспіль. 

Про унікальність миколаївської писанки та її місце в українській культурі розповіла старша наукова співробітниця музею Ольга Зайцева, повідомляє «Суспільне». 

Писачки для розпису великодніх яєць. Фото: Суспільне Миколаїв/Юлія ГолокозПисачки для розпису великодніх яєць. Фото: Суспільне Миколаїв/Юлія Голокоз

За її словами, поняття «миколаївська писанка» має збірний характер, адже формувалося на перетині культур. У регіоні історично змішалися традиції переселенців з Херсонщини, Одещини та інших регіонів. У результаті орнаментика писанок Миколаївщини увібрала найвиразніші символи півдня.

— Саме наша миколаївська писанка — не збереглася. Тому що наш регіон було заселено дуже швидко. До нас приїжджали люди з багатьох регіонів, губерній й вони привозили свої звичаї, навички та традиції. Але ми зібрали у своїй писанці найкраще, — розповіла Ольга Зайцева.

Ілля, відвідувач «Школа писанкарства». Фото: Суспільне Миколаїв/Юлія ГолокозІлля, відвідувач «Школа писанкарства». Фото: Суспільне Миколаїв/Юлія Голокоз
Писанки Одещини та Херсонщини. Фото: Суспільне Миколаїв/Юлія ГолокозПисанки Одещини та Херсонщини. Фото: Суспільне Миколаїв/Юлія Голокоз

Вона зазначила, що особливості південних писанок саме у лаконічності та крупних, повторюваних символах.

— Це і козацькі левади, хвилі, крутороги та зірки. Херсонщину завжди можна пізнати по зеленим, чорним, рожевим кольором. Це такі невеличкі квіточки, і багато ліній. Херсонщина — завжди впізнана. А Одещина — це хвилі та Чорне море. Характерні кольори одеської писанки — зелені, жовті, червоні та чорні, — зазначила вона.

У «Школі писанкарства» кожен має змогу власноруч створити писанку та долучитися до давньої народної традиції.

Раніше у Миколаєві спекли великодні паски з борошна, вирощеного на розмінованій землі Херсонщини.

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