У Миколаєві перевіряють прибережну зону в Заводському районі на небезпечні боєприпаси
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- Альона Коханчук
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13:47, 16 травня, 2025
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В Заводському районі Миколаєва стартували роботи з перевірки та очищення прибережної території від вибухонебезпечних предметів.
Адміністрація Заводського району повідомляє, що після перевірки території будуть безпечні для прогулянок, відпочинку, спорту та туризму.
Разом з тим в адміністрації нагадали, що попри роботи з очищення, через військовий стан в Миколаєві залишається забороненим функціонування пляжів, водних атракціонів та зон для занять водними видами спорту. Однак наразі це питання переглядають у міські.
«На даний час Миколаївської міської радою визначається можливість функціонування місць масового відпочинку людей на водних об’єктах, з урахуванням безпекової ситуації», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Миколаєві планують відкрити три офіційні зони відпочинку біля води.
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