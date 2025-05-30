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Херсонська ОВА заперечила переплату ₴35 млн на фортифікаціях

Будівництво фортифікацій. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУБудівництво фортифікацій. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

У Херсонській обласній військовій адміністрації заперечують переплату 35 мільйонів гривень на будівництві фортифікаційних споруд.

Таку відповідь ОВА надала виданню «Вгору» після публікації розслідування Bihus.Info.

У матеріалі журналістів йшлося про те, що компанія «Глобал Білд Інжинирінг», яка отримала 280 мільйонів гривень на укріплення в області, закуповувала протитанкові піраміди та бетонні блоки через посередника — компанію «Дніпро Промснаб Торг», яка значно підвищувала ціни. За підрахунками журналістів, переплата могла сягати 35 мільйонів гривень.

Натомість у Херсонській ОВА зазначили, що дати точну оцінку вартості робіт можна лише маючи повний доступ до проєктно-кошторисної документації, актів виконаних робіт та умов договору. Оскільки ці документи мають обмежений або секретний доступ (через військовий характер об’єктів), у адміністрації вважають, що журналісти не могли об'єктивно оцінити обставини.

Також в ОВА наголосили, що «Глобал Білд Інжиніринг» не використовувала бетонні «лего-блоки», як стверджувалось у розслідуванні. У фортифікаціях застосовувалися ФБС-блоки, середня вартість яких у період пікового попиту досягала 3000 гривень за одиницю.

У військовій адміністрації вказують, на деокупованій території області виготовили та встановили 151 тисячу протитанкових пірамід загальною вартістю майже 241 мільйон гривень (у середньому 1595 гривень за одиницю, включно з виробництвом, доставкою, монтажем та логістикою). Втім, у адміністрації зазначили, що не можуть надати перелік конкретних матеріалів, оскільки не мають доступу до секретної документації. Аудитів або офіційних перевірок щодо цього контракту наразі також не проводили.

Нагадаємо, що будівництво фортифікаційних споруд для Миколаївської області готове на 100% та передані та баланс обласної військової адміністрації.

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