Україна виконала понад половину цьогорічного плану з будівництва фортифікацій, — Міноборони

Будівництво фортифікацій, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Сили оборони України вже завершили понад 50% фортифікаційних робіт, запланованих на 2025 рік.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час спілкування з журналістами, передає «Укрінформ».

За словами міністра, у 2024 році військові частини реалізували майже всі заплановані завдання — до 99,9%.

Рустем Умєров наголосив, що підхід до будівництва змінився — його адаптовано до нової тактики російських військ. Тепер зводять компактніші опорні пункти з 60–70 метрами ходів сполучення, оснащені захистом від дронів. Це дозволяє ефективніше протидіяти атакам малих піхотних груп противника, які активно використовують БпЛА.

Міністр зазначив, що сучасні укріплення проєктують з урахуванням конкретних особливостей бойових напрямків. Вони ретельно маскуються під місцевість, а їхні габарити зменшують, щоб уникнути демаскування на полі бою.

Фортифікаційні роботи, за словами Рустема Умєрова, здійснюються у тісній координації з командуванням відповідних угруповань військ.

Раніше журналісти Bihus.info з’ясували, що компанія ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг», яка займається будівництвом фортифікаційних споруд на Херсонщині, значно завищувала ціни на будівельні матеріали. Крім того, існують підозри щодо її можливих зв’язків з посадовцем Херсонської ОВА.