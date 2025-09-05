Троє студентів миколаївської «могилянки» не повернулись після виїзду з-за кордону, — ректор Клименко

Чорноморський національний університет імені Петра Могили Фото: universities.studyinukraine.gov.ua

У минулому навчальному році троє студентів Чорноморського національного університету імені Петра Могили не повернулись з-за кордону після обміну.

Про це розповів ректор університету Леонід Клименко під час спільного брифінгу, пишуть «МикВісті».

За словами ректорів, з 2022 року для виїзду студентів-чоловіків не виникало жодних проблем, але відбувалися вони лише за погодженням з Міністерством освіти і науки.

Подібних випадків у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова та Національному аграрному університеті не було, як кажуть самі ректори.

Однак троє студентів «могилянки» після обміну не повернулись.

— У нас не поверталися. Небагато, але такі випадки були. За минулий рік не повернулося три хлопці, — зазначив ректор.

Ректор Євген Трушляков додав, що крім студентів, їх заклад практикує виїзд для молодих викладачів, які читають лекції для іноземців.

— У нашому університеті є дуже чудові програми, коли викладачі виїжджають читати лекції в закордонних вишах. Наприклад, у минулому весняному семестрі одночасно 23 викладача знаходились за кордоном. З них 20 — це призовного віку. Вони були у Китаї, європейських країнах, Данії, Німеччині, але всі повернулися, — сказав він.

На урядовому порталі опублікували постанову про внесення змін до правил перетину державного кордону. Вона дозволяє українським чоловікам віком від 18 до 22 років включно виїжджати за межі країни під час воєнного стану.

Раніше у Держприкордонслужбі зазначали, що для виїзду чоловікам віком від 18 до 22 років потрібно мати військово-облікові документи у паперовій або електронній формі.