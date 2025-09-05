Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    5 вересня, 2025

  • 24.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 24.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Троє студентів миколаївської «могилянки» не повернулись після виїзду з-за кордону, — ректор Клименко

Чорноморський національний університет імені Петра Могили Фото: universities.studyinukraine.gov.uaЧорноморський національний університет імені Петра Могили Фото: universities.studyinukraine.gov.ua

У минулому навчальному році троє студентів Чорноморського національного університету імені Петра Могили не повернулись з-за кордону після обміну.

Про це розповів ректор університету Леонід Клименко під час спільного брифінгу, пишуть «МикВісті».

За словами ректорів, з 2022 року для виїзду студентів-чоловіків не виникало жодних проблем, але відбувалися вони лише за погодженням з Міністерством освіти і науки.

Подібних випадків у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова та Національному аграрному університеті не було, як кажуть самі ректори.

Реклама

Однак троє студентів «могилянки» після обміну не повернулись.

— У нас не поверталися. Небагато, але такі випадки були. За минулий рік не повернулося три хлопці, — зазначив ректор.

Ректор Євген Трушляков додав, що крім студентів, їх заклад практикує виїзд для молодих викладачів, які читають лекції для іноземців.

— У нашому університеті є дуже чудові програми, коли викладачі виїжджають читати лекції в закордонних вишах. Наприклад, у минулому весняному семестрі одночасно 23 викладача знаходились за кордоном. З них 20 — це призовного віку. Вони були у Китаї, європейських країнах, Данії, Німеччині, але всі повернулися, — сказав він.

На урядовому порталі опублікували постанову про внесення змін до правил перетину державного кордону. Вона дозволяє українським чоловікам віком від 18 до 22 років включно виїжджати за межі країни під час воєнного стану.

Раніше у Держприкордонслужбі зазначали, що для виїзду чоловікам віком від 18 до 22 років потрібно мати військово-облікові документи у паперовій або електронній формі.

Останні новини про: Освіта

Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК
В університетах Миколаївщини навчається понад 21 тисяча студентів
Дитячий центр Корабельного району запрошує дітей 9-15 років на безоплатний гурток медіаграмотності
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Аліна Квітко
новини

Депутат Січко просить вирішити питання автівок, які паркуються на тротуарі вздовж Соборної: «Пройти просто неможливо»

Юлія Бойченко
новини

В університетах Миколаївщини навчається понад 21 тисяча студентів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаїв отримає 15 когенераційних установок від Світового банку

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

Дитячий центр Корабельного району запрошує дітей 9-15 років на безоплатний гурток медіаграмотності
В університетах Миколаївщини навчається понад 21 тисяча студентів
Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК

У Миколаєві мешканці багатоповерхівки вже понад вісім місяців без води: не можуть знайти власника квартири з проривом

У Південноукраїнську хочуть заборонити їздити мотоциклам з гучним вихлопом

5 годин тому

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay