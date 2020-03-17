Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) наконец приняла решение об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса.

Об этом в интервью Iltalehti заявил вице-президент федерации Кавалерво Куммола.

В IIHF долго оттягивали болезненное решение.

Турнир был запланирован с 8 по 24 мая в Цюрихе и в Лозане. Ранее в Швейцарии были запрещены любые мероприятия, включая спортивные, со зрительской аудиторией свыше 1 тыс. человек.

Теперь этот порог уменьшен до 100.

Кавалерво Куммола отметил, что официально об отмене чемпионата будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.