Восемь клубов Английской Премьер-Лиги написали совместное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) для того, чтобы не допустить участия «Манчестер Сити» в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Об этом сообщает Левый берег.

Из верхней части турнирной таблицы АПЛ это заявление подписали все клубы, за исключением «Шеффилд Юнайтед» и, собственно, «МанСити», уточняет издание.

Клубы, среди которых «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» считают, что «Манчестер Сити» будет пытаться продлить сроки касательно рассмотрения апелляции из-за ситуации с коронавирусом, и таким образом это позволит «горожанам» принять участие в следующем розыгрыше турнира.

Все 8 клубов категорически против такого решения.

Отметим, что ранее в UEFA решили исключить «Манчестер Сити» из еврокубков на следующие два сезона, из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что правительство Абу-Даби в лице владельца клуба шейха Мансура бен Саида и его брата Аль Нахайяна являлось тайным покровителем клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Сити».