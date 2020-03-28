Глава оргкомитета Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, трехкратный олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Тони Эстанге заявил, что пандемия коронавируса повлияет на проведение следующих Игр.

Об этом сообщает Sports.ru.

Как сообщалось ранее Олимпийские игры в Токио из-за пандемии были перенесены на 2021 год.

— Организаторы пересмотрят все планы. Мы планировали быстрое восстановление к концу 2020 года, но все это будет развиваться. Да, последствия для Парижа-2024 будут. Но я уверен, что мы способны адаптироваться и сохранить амбиции. У нас были большие амбиции в поиске партнеров. Теперь мы знаем, что этот кризис затронет определенное количество секторов бизнеса. Возможно, этим компаниям придется дать немного времени, чтобы они могли перестроиться, прежде чем рассматривать партнерство такого уровня, – сказал Тони Эстанге.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.