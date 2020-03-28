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Глава оргкомитета Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, трехкратный олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Тони Эстанге заявил, что пандемия коронавируса повлияет на проведение следующих Игр.
Об этом сообщает Sports.ru.
Как сообщалось ранее Олимпийские игры в Токио из-за пандемии были перенесены на 2021 год.
— Организаторы пересмотрят все планы. Мы планировали быстрое восстановление к концу 2020 года, но все это будет развиваться. Да, последствия для Парижа-2024 будут. Но я уверен, что мы способны адаптироваться и сохранить амбиции. У нас были большие амбиции в поиске партнеров. Теперь мы знаем, что этот кризис затронет определенное количество секторов бизнеса. Возможно, этим компаниям придется дать немного времени, чтобы они могли перестроиться, прежде чем рассматривать партнерство такого уровня, – сказал Тони Эстанге.
Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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Глава оргкомитета Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, трехкратный олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Тони Эстанге заявил, что пандемия коронавируса повлияет на проведение следующих Игр.
Об этом сообщает Sports.ru.
Как сообщалось ранее Олимпийские игры в Токио из-за пандемии были перенесены на 2021 год.
— Организаторы пересмотрят все планы. Мы планировали быстрое восстановление к концу 2020 года, но все это будет развиваться. Да, последствия для Парижа-2024 будут. Но я уверен, что мы способны адаптироваться и сохранить амбиции. У нас были большие амбиции в поиске партнеров. Теперь мы знаем, что этот кризис затронет определенное количество секторов бизнеса. Возможно, этим компаниям придется дать немного времени, чтобы они могли перестроиться, прежде чем рассматривать партнерство такого уровня, – сказал Тони Эстанге.
Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль