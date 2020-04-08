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Легендарный бразильский футболист Роналдиньо, который был арестован месяц назад, вышел из парагвайской тюрьмы, заплатив в качестве залога 1,6 миллионов долларов.
Об этом сообщает Новое время.
Сообщается, что экс-футболист и его брат помещены под домашний арест. В настоящее время они находятся в одном из отелей Асунсьона под наблюдением полиции.
Отметим, что ранее экс-футболист и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту столицы Парагвая, за что их арестовали на полгода.
Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.
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Легендарный бразильский футболист Роналдиньо, который был арестован месяц назад, вышел из парагвайской тюрьмы, заплатив в качестве залога 1,6 миллионов долларов.
Об этом сообщает Новое время.
Сообщается, что экс-футболист и его брат помещены под домашний арест. В настоящее время они находятся в одном из отелей Асунсьона под наблюдением полиции.
Отметим, что ранее экс-футболист и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту столицы Парагвая, за что их арестовали на полгода.
Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь