Легендарный бразильский футболист Роналдиньо, который был арестован месяц назад, вышел из парагвайской тюрьмы, заплатив в качестве залога 1,6 миллионов долларов.

Об этом сообщает Новое время.

Сообщается, что экс-футболист и его брат помещены под домашний арест. В настоящее время они находятся в одном из отелей Асунсьона под наблюдением полиции.

Отметим, что ранее экс-футболист и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту столицы Парагвая, за что их арестовали на полгода.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.