Украинский боксер Александр Усик может провести бой за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Об этом в прямом эфире Instagram UkraineBoxing заявил генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк, пишет РБК-Украина.

— Мы об этом очень серьезно думаем, чтобы провести бой Усика на «Олимпийском». Это не шутка, не пустые слова. Для того, чтобы продать бой, то соперник Усика, конечно, не должен выезжать на коляске. Шучу. Это должен быть бой за пояс чемпиона мира. Это должен быть серьезный соперник, - рассказал Александр Красюк.

Отметим, что Александр Усик не дрался в Киеве с декабря 2015 года, когда досрочно победил Хулио Родригеса. После этого украинский боксер выступал исключительно за рубежом.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в дебютном поединке в супертяжелом весе.