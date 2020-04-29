Глава медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д’Хооге убежден, что остановленный из-за пандемии сезон не нужно возобновлять.

Об этом сообщает The Telegraph.

По словам функционера, футбольные организации подчиняются решениям органов государственной власти, и футбол сейчас — не самое важное в жизни,

— Я буду очень рад, если мы нормально начнем новую кампанию в конце августа и не будем ничего делать до этого времени, — добавил Мишель Д’Хооге.

Напомним, ранее ФИФА приняла решение перенести матчи в рамках отбора на ЧМ-2022 в Южной Америке в связи с распространением коронавируса.