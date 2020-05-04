Испанский легионер «Пари Сен-Жермен» Хесе Родригес в текущем розыгрыше Лиги 1 провел на поле всего одну минуту - в начале сентября в матче 4-го тура против «Метца» (2:0) выйдя на 90-й минуте на замену автору одного из голов - Эрику Шупо-Мотингу.

Об этом сообщает Левый берег.

Спустя два дня 27-летний Хесе отправился в аренду в лиссабонский «Спортинг».

Однако этой минуты, проведенной в Метце хватило Родригесу, чтобы получить золотую медаль чемпиона Франции.

Согласно правилам Профессиональной футбольной лиги Франции, даже сыгравшие одну минуту, имеют право на золотую медаль национального первенства.

ПСЖ признали чемпионом Франции после того, как местный чемпионат был досрочно завершен из-за пандемии COVID-19.

Напомним, что руководство Серии А провело экстренное заседание лиги, в котором приняли участие представители всех клубов элитного дивизиона. В результате, за продолжение нынешнего сезона высказались все 20 клубов. При этом отмечается, что власти Италии все же могут запретить лиге возобновить сезон. Это произойдет в том случае, если руководство Серии А не сумеет обеспечить безопасность игроков и персонала во время матчей.