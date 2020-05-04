В Николаеве запустили проект, призванный объединить горожан, желающих построить новый трамплин для фристайла.

Об этом сообщил инициатор акции, бывший спортсмен-фристайлист Максим Белоножко.

Он напомнил о водноспортивной базе «Спартак» на Бугском бульваре, где находится аварийный трамплин для фристайла.

«Когда-то такой трамплин стал реальностью, и он был первым на весь Советский Союз. И именно в Николаеве. К сожалению, его печальная участь известна. Но это даёт возможность всё начать с 0. Построить новый комплекс, который даст возможность не только тренироваться сборной команде, но и может стать развлекательным местом для активного отдыха и воспитания у молодёжи здоровых привычек», — написал он.

Максим Белоножко призвал объединяться всех, кто хочет принять участие в реализации проекта.

«Цель проекта — снова напомнить об этой проблеме и объединить тех, кто может и хочет принять участие в его реализации. Рано или поздно проект будет осуществлён. Любое участие — от помощи в разработке проекта до финансовой поддержки в его реализации будет лучшим подарком для молодёжи к следующему дню рождению Александра Абраменко», — добавил он.

Ранее сам олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко выразил сомнения, что в Николаеве восстановят трамплин для фристайла.

Напомним также, что в марте 2018 года в интервью в студии НикВести чемпион Зимних Олимпийских игр-2018, николаевец Александр Абраменко рассказал, что вынужден уезжать в Беларусь для подготовки к предстоящим соревнованиям.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов посетил трамплин для занятий фристайлом в Николаеве и заявил, что рассматриваются варианты реконструкции или постройки нового трамплина.

В декабре 2018 года во время своего визита в Николаев Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

В июле 2019, прибыв в Николаев, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнит свое обещание о строительстве спортивного дворца в Николаеве.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал идею Владимира Зеленского относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.