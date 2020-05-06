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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал возвращать деньги за билеты на матчи «Евро-2020», который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
На сайте УЕФА обладатели билетов могут подать запрос на возвращение денег, который нужно отправить до 15:00 по киевскому времени 26 мая 2020 года.
Также до этой даты можно отменить возврат билетов, которые будут действительны на матчи турнира в 2021 году, если их владельцы передумают.
Евро-2020 пройдет летом следующего года с 11 июня по 11 июля. Как и планировалось, игры будут принимать 12 городов: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао, Амстердам.
Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал возвращать деньги за билеты на матчи «Евро-2020», который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
На сайте УЕФА обладатели билетов могут подать запрос на возвращение денег, который нужно отправить до 15:00 по киевскому времени 26 мая 2020 года.
Также до этой даты можно отменить возврат билетов, которые будут действительны на матчи турнира в 2021 году, если их владельцы передумают.
Евро-2020 пройдет летом следующего года с 11 июня по 11 июля. Как и планировалось, игры будут принимать 12 городов: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао, Амстердам.
Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.