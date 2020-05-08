Каталонская «Барселона» работает над бюджетом на следующий год и планирует сократить его в сравнении с предыдущим почти на 300 миллионов евро.

Об этом сообщае РБК-Украина.

Общий бюджет клуба по сравнению с началом нынешнего уменьшится с 1047 миллионов евро до 750 миллионов евро. В связи с этим руководство клуба намерено уменьшить сумму контрактов футболистов на 230 миллионов евро. Таким образом, руководству «сине-гранатовых» либо придется договориться с футболистами о сокращении зарплат, либо отпустить ряд игроков.

Сегодня футболисты «Барселона» вернулись к индивидуальным тренировкам на клубной базе, ранее все они сдали негативные тесты на коронавирус.

В начале марта чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20 ушел на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса. После 27 туров каталонская команда лидирует в турнирной таблице, опережая мадридский «Реал» на четыре очка.

Напомним, что уже в мае возобновятся матчи немецкой Бундеслиги. Вопрос футбола немецкие министры обсуждали дольше, чем школы и детские учреждения.