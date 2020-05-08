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Каталонская «Барселона» работает над бюджетом на следующий год и планирует сократить его в сравнении с предыдущим почти на 300 миллионов евро.
Об этом сообщае РБК-Украина.
Общий бюджет клуба по сравнению с началом нынешнего уменьшится с 1047 миллионов евро до 750 миллионов евро. В связи с этим руководство клуба намерено уменьшить сумму контрактов футболистов на 230 миллионов евро. Таким образом, руководству «сине-гранатовых» либо придется договориться с футболистами о сокращении зарплат, либо отпустить ряд игроков.
Сегодня футболисты «Барселона» вернулись к индивидуальным тренировкам на клубной базе, ранее все они сдали негативные тесты на коронавирус.
В начале марта чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20 ушел на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса. После 27 туров каталонская команда лидирует в турнирной таблице, опережая мадридский «Реал» на четыре очка.
Напомним, что уже в мае возобновятся матчи немецкой Бундеслиги. Вопрос футбола немецкие министры обсуждали дольше, чем школы и детские учреждения.
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Каталонская «Барселона» работает над бюджетом на следующий год и планирует сократить его в сравнении с предыдущим почти на 300 миллионов евро.
Об этом сообщае РБК-Украина.
Общий бюджет клуба по сравнению с началом нынешнего уменьшится с 1047 миллионов евро до 750 миллионов евро. В связи с этим руководство клуба намерено уменьшить сумму контрактов футболистов на 230 миллионов евро. Таким образом, руководству «сине-гранатовых» либо придется договориться с футболистами о сокращении зарплат, либо отпустить ряд игроков.
Сегодня футболисты «Барселона» вернулись к индивидуальным тренировкам на клубной базе, ранее все они сдали негативные тесты на коронавирус.
В начале марта чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20 ушел на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса. После 27 туров каталонская команда лидирует в турнирной таблице, опережая мадридский «Реал» на четыре очка.
Напомним, что уже в мае возобновятся матчи немецкой Бундеслиги. Вопрос футбола немецкие министры обсуждали дольше, чем школы и детские учреждения.
|
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|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный