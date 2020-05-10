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Николаевец Виталий Бригарчук, рассказал, как сбросил 80 килограммов лишнего веса, побеждал на всесоюзных соревнованиях на каноэ, а сегодня учит людей правильно питаться и преодолевает марафонные дистанции.
Об этом идет речь в очередном выпуске программы «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.
Виталий Бригарчук дважды становился призером Украины по шестичасовому бегу, а бегать он начал только в прошлом году, а до этого из-за лишнего веса едва ли мог подняться по ступенькам домой. Он освоил специальность тренера по питанию и сегодня помогает людям правильно питаться.
Первым спортом для Виталия была гребля на каноэ, во время обучения в школе парня заметил его первый тренер Александр Могилевский и пригласил в КДЮСШ Коммунаровец. Виталий Бригарчук поступил в Высшее спортивное училище физкультуры где занимался у заслуженного тренера, заслуженного работника Украины Евгения Николаева, он и привел Виталия Бригарчука к его первым серьезным наградам.
На то время гребля в области была настолько развита, что без николаевских спортсменов не обходился ни один республиканский чемпионат, после областного первенства была бронза на республиканских соревнованиях с Евгением Мирошниченко.
— Мне удалось с моим другом и напарником Евгением Мирошниченко попасть в сборную команды укрсовета, мы в двойке выступали, где-то месяц жили на Трухановом острове тренировались, - рассказывает Виталий Бригарчук.
Виталий Бригарчук отдал гребле 6 лет, после чего задумался о карьере и решил поступать в военно-морское училище.
— Поступил учился, мне нравилось, и так закончилась моя спортивная карьера. Но с греблей я не расстался, - рассказывает Виталий Бригарчук.
Дальше было нездоровое питание, отсутствие тренировок и Виталий из атлета превратился в мужчину, которому было трудно подняться с кровати.
— Я весил больше 180 килограммов, и уже доходило до того, что жизнь была не мила, ты просыпаешся, а тебе тяжело встать с кровати. Однажды я проснулся от того, что я не мог дышать. Это было доли секунды, но дыхание перекрылось, а потом открылось и я задышал, - рассказывает Виталий Бригарчук.
В 2013 году Виталий начал сбрасывать вес, за два года сбросил более 80 килограммов. А в 2018 году ему стоя апплодировала Минск-Арена, на фестивале здорового питания он стал одним из 6 лучших из 12 тысяч человек из разных стран мира, которые могли похвалится своими результатами в похудении.
В прошлом году в жизни Виталия Бригарчука появился бег, 30 апреля исполнился ровно год с тех пор как он начал бегать в марафонах, за это время Виталий пробежал 3 тысячи 935 километров.
— Из них у меня было 57 полумарафонов, 8 дистанций по 30 километров, 2 марафона по 42 километра и одна ультрамарафонская дистанция на 47 километров. Я встаю в 5 утра, одеваю кроссовки и бегу, мне нравится смотреть, как просыпается город. Моя утренняя тренировка длится 2-3 часа, пробегаю где-то 15-30 километров, это как правило моя утренняя тренировка, зарядка. Мне нравится сам бег, я в него влюбился, быстро я не бегаю, я бегаю в радость. Попробуйте утром побегать, совсем по другому день проходит, - отмечает Виталий Бригарчук.
Напомним, с 6 по 12 января 2020 года в Николаеве на стадионе в парке Победы прошла неделя марафонов, которую инициировал известный легкоатлет Сергей Ян, в позапрошлом году он установил неофициальный национальный рекорд - 10 часов беспрерывного бега на беговой дорожке.
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Николаевец Виталий Бригарчук, рассказал, как сбросил 80 килограммов лишнего веса, побеждал на всесоюзных соревнованиях на каноэ, а сегодня учит людей правильно питаться и преодолевает марафонные дистанции.
Об этом идет речь в очередном выпуске программы «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.
Виталий Бригарчук дважды становился призером Украины по шестичасовому бегу, а бегать он начал только в прошлом году, а до этого из-за лишнего веса едва ли мог подняться по ступенькам домой. Он освоил специальность тренера по питанию и сегодня помогает людям правильно питаться.
Первым спортом для Виталия была гребля на каноэ, во время обучения в школе парня заметил его первый тренер Александр Могилевский и пригласил в КДЮСШ Коммунаровец. Виталий Бригарчук поступил в Высшее спортивное училище физкультуры где занимался у заслуженного тренера, заслуженного работника Украины Евгения Николаева, он и привел Виталия Бригарчука к его первым серьезным наградам.
На то время гребля в области была настолько развита, что без николаевских спортсменов не обходился ни один республиканский чемпионат, после областного первенства была бронза на республиканских соревнованиях с Евгением Мирошниченко.
— Мне удалось с моим другом и напарником Евгением Мирошниченко попасть в сборную команды укрсовета, мы в двойке выступали, где-то месяц жили на Трухановом острове тренировались, - рассказывает Виталий Бригарчук.
Виталий Бригарчук отдал гребле 6 лет, после чего задумался о карьере и решил поступать в военно-морское училище.
— Поступил учился, мне нравилось, и так закончилась моя спортивная карьера. Но с греблей я не расстался, - рассказывает Виталий Бригарчук.
Дальше было нездоровое питание, отсутствие тренировок и Виталий из атлета превратился в мужчину, которому было трудно подняться с кровати.
— Я весил больше 180 килограммов, и уже доходило до того, что жизнь была не мила, ты просыпаешся, а тебе тяжело встать с кровати. Однажды я проснулся от того, что я не мог дышать. Это было доли секунды, но дыхание перекрылось, а потом открылось и я задышал, - рассказывает Виталий Бригарчук.
В 2013 году Виталий начал сбрасывать вес, за два года сбросил более 80 килограммов. А в 2018 году ему стоя апплодировала Минск-Арена, на фестивале здорового питания он стал одним из 6 лучших из 12 тысяч человек из разных стран мира, которые могли похвалится своими результатами в похудении.
В прошлом году в жизни Виталия Бригарчука появился бег, 30 апреля исполнился ровно год с тех пор как он начал бегать в марафонах, за это время Виталий пробежал 3 тысячи 935 километров.
— Из них у меня было 57 полумарафонов, 8 дистанций по 30 километров, 2 марафона по 42 километра и одна ультрамарафонская дистанция на 47 километров. Я встаю в 5 утра, одеваю кроссовки и бегу, мне нравится смотреть, как просыпается город. Моя утренняя тренировка длится 2-3 часа, пробегаю где-то 15-30 километров, это как правило моя утренняя тренировка, зарядка. Мне нравится сам бег, я в него влюбился, быстро я не бегаю, я бегаю в радость. Попробуйте утром побегать, совсем по другому день проходит, - отмечает Виталий Бригарчук.
Напомним, с 6 по 12 января 2020 года в Николаеве на стадионе в парке Победы прошла неделя марафонов, которую инициировал известный легкоатлет Сергей Ян, в позапрошлом году он установил неофициальный национальный рекорд - 10 часов беспрерывного бега на беговой дорожке.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный