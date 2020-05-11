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Украинский средневес, николаевец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) планирует провести бой с чемпионом WBA и обладателем франчайзингового пояса WBC Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО) уже этой осенью.
Об этом пишет XSport.
На вопрос считает ли он, что бой против Геннадия Головкина дает ему возможность провести бой с Саулем Альваресом, Сергей Деревянченко ответил: «Я думаю, что да. Потому что Головкин – один из лучших боксеров среднего веса. Он дважды сражался с Канело. Также я провел хороший бой против Головкина. Я думаю, что поединок с Канело может произойти. Это будет интересный бой».
Также он допустил возможность проведения боя Саулем Альваресом осенью 2020 года.
— Я думаю, что это возможно. Моя команда может организовать этот бой. И мои фанаты, и фанаты Канело будут счастливы увидеть этот поединок, - сказал Сергей Деревянченко.
Напомним, что украинский боксер из Николаева Сергей Деревянченко в равной борьбе решением судей проиграл бой за титулы IBF и IBO против фаворита — казахстанца Геннадия Головкина. После чего промоутер Эдди Хирн рассказал, что реванш между украинцем Сергеем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным может состояться в 2020 году. Также менеджер бывшего двукратного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе, николаевца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) Кит Конноли считает, что публика будет требовать повторного боя с обладателем титулов IBF, IBO Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин допустил возможность провести реванш с боксером из Николаева Сергеем Деревянченко после своей неубедительной победы над ним.
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Украинский средневес, николаевец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) планирует провести бой с чемпионом WBA и обладателем франчайзингового пояса WBC Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО) уже этой осенью.
Об этом пишет XSport.
На вопрос считает ли он, что бой против Геннадия Головкина дает ему возможность провести бой с Саулем Альваресом, Сергей Деревянченко ответил: «Я думаю, что да. Потому что Головкин – один из лучших боксеров среднего веса. Он дважды сражался с Канело. Также я провел хороший бой против Головкина. Я думаю, что поединок с Канело может произойти. Это будет интересный бой».
Также он допустил возможность проведения боя Саулем Альваресом осенью 2020 года.
— Я думаю, что это возможно. Моя команда может организовать этот бой. И мои фанаты, и фанаты Канело будут счастливы увидеть этот поединок, - сказал Сергей Деревянченко.
Напомним, что украинский боксер из Николаева Сергей Деревянченко в равной борьбе решением судей проиграл бой за титулы IBF и IBO против фаворита — казахстанца Геннадия Головкина. После чего промоутер Эдди Хирн рассказал, что реванш между украинцем Сергеем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным может состояться в 2020 году. Также менеджер бывшего двукратного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе, николаевца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) Кит Конноли считает, что публика будет требовать повторного боя с обладателем титулов IBF, IBO Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин допустил возможность провести реванш с боксером из Николаева Сергеем Деревянченко после своей неубедительной победы над ним.
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Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный