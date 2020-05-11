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Футбольный чемпионат Англии среду клубов Премьер-лиги (АПЛ), прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, может возобновиться 12 июня.
Об этом сообщает Укринформ.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в парламенте дорожную карту выхода страны из карантина. Ожидается, что будет принято решение возобновить спортивные, в том числе футбольные, турниры в следующем месяце.
АПЛ может быть возобновлена лишь при соблюдении правил безопасности, необходимых в борьбе с распространением коронавируса. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.
В турнирной таблице АПЛ уверенно лидирует «Ливерпуль».
Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, объявил о внесении временных изменений в связи с паузой в сезоне, вызванной пандемией коронавируса.
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Футбольный чемпионат Англии среду клубов Премьер-лиги (АПЛ), прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, может возобновиться 12 июня.
Об этом сообщает Укринформ.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в парламенте дорожную карту выхода страны из карантина. Ожидается, что будет принято решение возобновить спортивные, в том числе футбольные, турниры в следующем месяце.
АПЛ может быть возобновлена лишь при соблюдении правил безопасности, необходимых в борьбе с распространением коронавируса. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.
В турнирной таблице АПЛ уверенно лидирует «Ливерпуль».
Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, объявил о внесении временных изменений в связи с паузой в сезоне, вызванной пандемией коронавируса.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный