Футбольный чемпионат Англии среду клубов Премьер-лиги (АПЛ), прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, может возобновиться 12 июня.

Об этом сообщает Укринформ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в парламенте дорожную карту выхода страны из карантина. Ожидается, что будет принято решение возобновить спортивные, в том числе футбольные, турниры в следующем месяце.

АПЛ может быть возобновлена лишь при соблюдении правил безопасности, необходимых в борьбе с распространением коронавируса. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.

В турнирной таблице АПЛ уверенно лидирует «Ливерпуль».

Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, объявил о внесении временных изменений в связи с паузой в сезоне, вызванной пандемией коронавируса.