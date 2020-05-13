Чемпионаты Чехии, Австрии и Португалии назвали даты возобновления сезона после почти двух месяцев карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Первый матч чешской Фортуна-лиги состоится в субботу, 23 мая, в котором встретятся «Теплице» и либерецкий «Слован». Расписание остальных туров станет известно позже. Клубам осталось провести по 6-7 матчей.

Австрийское правительство объявило о возобновлении футбольных соревнований с 30 мая. В этот день пройдет финал национального кубка. Австрийская бундеслига возобновится чуть позже.

Матчи чемпионата Португалии после двухмесячной паузы возобновятся 4 июня. В этот день состоится один или несколько матчей 25 тура высшего дивизиона. Полный календарь будет доступен позже.