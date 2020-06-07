Украинский боксер из Николаева Сергей Деревянченко заявил, что однажды его бой с американским боксером Джермеллом Чарло состоится.

Об этом пишет Sport.ua.

— Я думаю, в свое время этот бой состоится. Мы оба работаем с одним промоутером (Элом Хэймоном, - прим.) и это делает подписание возможного контракта легче. Намного проще подписать контракт и вести переговоры, когда ваши интересы представляет один человек, нежели общаться с другими промоутерами. Так что я думаю, что в свое время этот бой состоится. Я знаю Чарло как хорошего боксера. Он очень силен и молод. Я считаю, что наш бой будет прекрасен. Возможно, у него нет большого опыта в любительском боксе, как у Джейкобса или Головкина, но у него достаточно опыта в профессионалах, чтобы утверждать, что он на их уровне, - сказал Сергей Деревянченко.