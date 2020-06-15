15 июня николаевский авиационно-технический спортивный клуб «Икар» отметил 30-летие.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Дмитрий Филоненко, руководитель клуба «Икар» — наследственный летчик, осуществил свой первый прыжок с парашютом в 16 лет. Его отец, Григорий Омельянович, заслуженный летчик СССР, стоял у истоков клуба и 15 лет успешно ним руководил.

— Сначала аэроклуб базировался в Баштанке, потом мы перебазировались на военный аэродром «Кульбакино». И вот уже 20 лет выполняем полеты здесь, — вспоминает Дмитрий Филоненко.

Летают и зимой, и летом, хотя это удовольствие — не из дешевых. Тем более государственного финансирования клуб не имеет.

— Этот клуб не находится ни на каком бюджете, никто нам ничего не дает, не выделяет. Наоборот, «снимают с нас стружку», мы платим за все — это долго перечислять, много времени займет. К сожалению, государству, городу мы не нужны, хотя обращались. Несмотря на это, мы лучшие в Украине, — рассказал летчик.

Сегодня «Икар» — лидер из 15 существующих в стране аэроклубов по количеству полетов и прыжков с парашютом. Еще 10 лет назад «икаровцы» имели 50-60 летных дней в году, в первом полугодии 2020 года уже налетали 70.

Несколько лет назад силами курсантов построили ангар на четыре самолета, а прошлой осенью флот «Икара» пополнился двумя аппаратами — Як-52 и Як-55. Теперь он насчитывает 5 самолетов. Работают здесь три пилота-инструктора, три техника и вспомогательный персонал.

— Теория проходится очень быстро, примерно две недели. Дальше полеты. Если за 12 часов курсант «поймает самолет за хвост», значит он полетит. Если нет — ему нужно дополнительное время. В день один час полета — два вылета по 30 минут, — рассказал чемпион Украины по летному спорту Андрей Басов.

Те, кто не хочет быть пилотом, но мечтает полетать, даже с выполнением в воздухе фигур высшего пилотажа, без проблем может это сделать. Такие «прогулки» можно заказать.

Напомним, в прошлом году на аэродроме Кульбакино под Николаевом, состоялась демонстрация возможностей морской авиации международных учений «Си Бриз-2019». Полтора десятка самолетов и вертолетов бороздили небо, тренируясь перед предстоящей основной фазой морских «сражений».