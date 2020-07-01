В Николаеве на Центральном городском стадионе презентовали дорогостоящую прыжковую яму для легкоатлетов.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Сначала новый инвентарь испытали участницы и призеры Олимпийских игр Вита Степина, Елена Холоша и Оксана Окунева, а после дети.

Прыжковую яму приобрели при содействии Федерации легкой атлетики Украины и Министерства спорта.

— Федерация решила выделить не только ямы, но и много спортивного инвентаря тем школам, городам, областям, в которых специализируются на определенных видах (легкой атлетики, — прим.). Так как у нас «высота», нам выделили такую яму, которая стоит 350 тысяч, — рассказал директор Николаевской СДЮШОР по легкой атлетике Анатолий Бугаев.

Также презентовали новую форму, которую разработали сами дети с тренерским составом. Ее изготовление обошлось в 800 тысяч гривен.

Кроме того, спортсменам сообщили о планах по замене всех резиновых дорожек манежа, которым уже больше 40 лет. Для этого из горбюджета выделят 800 тысяч.

Напомним, журналисты показали, как николаевские спортсмены тренировались во время карантина.