Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала на турнире в Страсбурге с победы над представительницей Польши Магдой Линетт.

Об этом пишет «Новое время».

Наша соотечественница выиграла встречу в двух сетах. При этом победа была не из легких для украинки — первая партия завершилась на тай-брейке, а во второй Свитолина уступала 1:4, но смогла все же вырвать победу.

Матч продлился 1 час и 59 минут. В рейтинге лучших теннисисток мира Свитолина занимает 5-е место, а Линетт — 36-е.

Элина Свитолина (Украина) — Магда Линетт (Польша) 2:0 (7:6 (7:0), 7:5). В четвертьфинале турнира украинка встретится с Жиль Тайхман из Швейцарии (54-е место мирового рейтинга).

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение в ¼ финала турнира в Риме от чешской теннисистки Маркеты Вондрусовой.