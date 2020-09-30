Киевское «Динамо» разгромно обыграло бельгийский «Гент» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча на НСК «Олимпийский» в Киеве завершилась со счетом 3:0.

Об этом сообщает РБК-Украина.

— Как и в первой игре, киевляне открыли счет на 9 минуте. Мяч в ворота соперника отправил Виталий Буяльский. И, так же как в матче в Генте, после великолепного начала и быстрого гола «бело-синие» отдали инициативу сопернику. Однако на этот раз не пропустили, а забили сами, — передает издание.

На 36 минуте Карлос де Пена реализовал пенальти. Второй 11-метровый уверенно реализовал Жерсон Родригес на 49 минуте поединка. Героем матча стал вратарь Бущан, который не раз спасал ворота команды.