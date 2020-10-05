На выходных в Николаеве состоялся второй Парад водных видов спорта. Формат праздника в этом году пришлось изменить из-за эпидемии коронавируса, поэтому он был не таким масштабным, как в прошлом.

Об этом идет речь в сюжете программы «Вулиця Спортивна» на НИС-ТВ.

Инициатор парада — директор комплексной детско-юношеской спортивной школы «Атлант» Иван Кулин.

— Тех, кто не видел, мы хотим разместить на яхтах, на катерах сопровождения, чтобы они могли изнутри посмотреть. Чтобы доносить людям, как это выглядит изнутри. Потому что игровые виды спорта всегда можно увидеть изнутри. А водные — на воде, они далеко от людей, поэтому мы хотим показать их ближе, — пояснил журналистам Иван Кулин.

Мероприятие второй раз подряд, благодаря голосам николаевцев, побеждает в конкурсе проектов общественного бюджета и финансируется за счет города.

После торжественной части праздника прошли соревнования — Чемпионат Украины по парусному спорту, детские гонки и однодневную Регату памяти Владимира Терняка.

Напомним, что предыдущий парад прошел 7 сентября прошлого года и был приурочен к 230-летию Николаева.