Американец Крис Томас покинул муниципальный баскетбольный клуб «Николаев».

Об этом идет речь в сюжете программы «Улица спортивная» на НИС-ТВ.

Свое решение Крис Томас объяснил высоким уровнем распространения COVID-19 в Украине и как следствие критичным порогом инфицированных ведущих игроков клуба.

— В условиях пандемии и непредсказуемости чемпионата Украины я не могу гарантировать выполнение задачи, поставленной передо мной президентом клуба. Я очень сожалею, что по причине болезни ведущих игроков клуб вынужден был пропустить две стартовые игры чемпионата. Я опасаюсь, что ситуация связанная с пандемией будет усугубляться и по этой причине я не оправдаю возложенных на меня надежд. Не в моих правилах быть аутсайдером, и я принял трудное для себя решение попросить о своей отставке, — сказал Крис Томас.

Он поблагодарил президента клуба, весь коллектив, игроков и николаевцев за оказанный прием и обеспечение его комфортного пребывания в городе.

— Я желаю команде, городу и Украине успешно пережить эти трудные времена. Я покидаю ваш город с чувствами сожаления и благодарности. Я желаю всем здоровья и процветания, — добавил он.

Ранее сообщалось, что половина состава МБК «Николаев» и главный тренер заразились коронавирусом и сейчас находятся на самоизоляции.